The Rising of the Shield Hero 2: nuova key visual e trailer finale prima del debutto

Manca davvero poco al ritorno delle avventure dei Quattro Eroi nel regno di Melromarc. La seconda stagione di The Rising of the Shield Hero uno degli isekai più apprezzati degli ultimi anni, debutterà su Crunchyroll il 6 aprile 2022, e con l’avvicinarsi del primo episodio è stato pubblicato un nuovo trailer.

Un video della durata di due minuti dove gli autori hanno deciso di concentrarsi sul personaggio di Rishia Ivyred e della sua crescita come membro del gruppo dell’Eroe dell’Arco e alleata del gruppo di Naofumi, al quel è invece dedicato il resto del trailer, riportato in cima alla notizia. Inoltre la pagina @animetv_jp ha condiviso sui social la nuova, splendida, key visual che potete invece vedere in fondo alla pagina, dove appaiono tutti i principali protagonisti e dove Rishia è rappresentata proprio al fianco del protagonista e del suo prezioso e potente scudo.

Se ancora non vi siete avvicinati a questa avventura, di seguito riportiamo una breve presentazione: Iwatani Naofumi, appassionato di manga e anime, un giorno trova un libro che lo trasporta in un'altra dimensione dove dovrà ricoprire il ruolo di uno dei Quattro Eroi in veste dell’Eroe dello Scudo. Inizia quindi la sua storia al fianco del suo gruppo, ma appena pochi giorno dopo il suo arrivo, viene tradito e perde ogni cosa. Ferito dall’accaduto e incapace di fidarsi degli altri, inizia a ricostruire una squadra con degli schiavi, con la speranza di riottenere rispetto e potere.

Ricordiamo infine che è stato rivelato il numero di episodi totali della seconda stagione di The Rising of the Shield Hero.