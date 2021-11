The Rising of the Shield Hero 2: Raphtalia al centro del nuovo teaser

Dopo il primo trailer di The Rising of the Shield Hero, gli appassionati dell'opera di Aneko Yusagi hanno potuto dare una nuova occhiata alla seconda stagione grazie ad un teaser incentrato sul personaggio di Raphtalia.

In calce alla notizia trovate il filmato condiviso su YouTube e dedicato ad uno dei personaggi più famosi dell'anime: ci riferiamo a Raphtalia, al centro del nuovo teaser della seconda stagione di The Rising of the Shield Hero. Come sapete la prima parte, composta da 25 episodi e disponibile nel catalogo di Crunchyroll, ha fatto il suo debutto nel corso del 2019, diventando subito una delle serie più apprezzate dagli amanti degli anime. I prossimi episodi inediti andranno in onda durante la stagione primaverile del 2022, con un ritardo di qualche mese rispetto a quanto era stato inizialmente previsto, gli appassionati sono quindi felici di poter scoprire qualche dettaglio in più grazie a questo teaser inedito.

Per chi non conoscesse l'opera, si tratta della storia di Naofumi Iwatani, teletrasportato inaspettatamente in un mondo fantastico, dove diventa uno dei quattro eroi incaricati di salvare la popolazione dalla distruzione, se cercate altre informazioni sulla trama e i personaggi, vi segnaliamo la nostra recensione di The Rising of the Shield Hero.