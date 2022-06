The Rising of the Shield Hero 2: Raphtalia protagonista della nuova puntata

La sesta puntata di The Rising of the Shield Hero 2 ha sorpreso i numerosi fan dell'anime prodotto dallo studio Kinema Citrus. Anche il nuovo episodio della serie ha introdotto una novità che avrà importanti ripercussioni sullo show.

Come potete vedere nel tweet presente in calce alla notizia, condiviso dall'account Twitter ufficiale di Crunchyroll, la protagonista della puntata inedita è Raphtalia, che è stata separata dal gruppo di Naofumi. Raphtalia ha quindi cercato di raggiungere gli altri, ma nel frattempo ha subito un'importante trasformazione: il personaggio ha trovato una katana e dopo una breve sfida con Kazuki riesce a sfruttarne a pieno il potere, diventando il nuovo Katana Hero.

Nel post presente su Twitter possiamo quindi rivedere la scena in cui Raphtalia sfrutta il potere della katana per sconfiggere il suo avversario, in seguito a questo scontro si ricongiungerà anche con Naofumi e gli altri. Gli episodi della prima e della seconda stagione di The Rising of the Shield Hero sono disponibili nel catalogo di Crunchyroll, con doppiaggio in giapponese e sottotitoli in italiano.

Se non la avete ancora letta, vi segnaliamo la nostra anteprima dedicata alla seconda stagione di The Rising of the Shield Hero, opera ispirata all'omonima light novel di Aneko Yusagi.