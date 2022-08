The Rising of the Shield Hero 2: le sfide dell'adattamento secondo il producer

La seconda stagione di The Rising of the Shield Hero, basata sulla serie di light novel scritte da Aneko Yusagi e illustrate da Minami Seira, ha generato opinioni divisive tra gli appassionati, e ha rappresentato una vera sfida dal punto di vista produttivo per il team di artisti di Kinema Citrus, su cui ha fatto luce uno dei producer.

In una serie di interviste tenute durante il Crunchyroll Expo il produttore Kousuke Arai ha parlato apertamente delle varie difficoltà riscontrate in fase di produzione nell’adattare alcuni elementi molto importanti nel manga in modo da donar loro la giusta attenzione anche nei 13 episodi della seconda stagione. Trovare un equilibro tra gli eventi dell’arco dello Spirito Tartaruga e la crescita del gruppo di Iwatani, per poi condensarlo in ogni puntata cercando di renderla emozionante, è stata un’avventura per tutto il team.

“Dovevamo considerare sia lo Spirito Tartaruga che Kizuna e i suoi legami. Abbiamo affrontato quei due episodi con nervosismo, in quanto uno era incentrato sulla spiritualità, l’altro sull’amicizia e su come la squadra collabora nei combattimenti. Volevamo essere sicuri che ogni episodio suscitasse un tipo diverso di emozione negli spettatori”, così ha commentato Arai, ribadendo successivamente l’attenzione che hanno rivolto anche al materiale pubblicitario, come le incredibili key visual, da cui si comprende subito un cambiamento estetico e nella resa dei colori e dei personaggi rispetto alla prima stagione.