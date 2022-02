The Rising of the Shield Hero 2: nuovo trailer per la seconda stagione in arrivo ad Aprile

Un nuovo trailer per la seconda stagione del progetto è stato pubblicato sul sito ufficiale dell'adattamento anime delle light novel di The Rising of the Shield Hero (Tate no Yuusha no Nariagari). Il video conferma che la doppiatrice Kana Hanazawa interpreterà il personaggio Ost Horai.

La seconda stagione di The Rising of the Shield Hero era prevista per l'autunno 2021 (ottobre - dicembre), ma è stata rinviata alla stagione primaverile del 2022 (aprile - giugno) a causa di "diversi motivi ". A partire dal 2012, Aneko Yusagi ha iniziato a pubblicare i romanzi di Tate no Yuusha no Nariagari attraverso il servizio Shousetsuka ni Narou, completandolo nel 2015. Successivamente, Kadokawa ha iniziato la pubblicazione in formato cartaceo con illustrazioni di Minami Seira nell'agosto 2013.

Nel cast dei doppiatori troviamo Kaito Ishikawa come Naofumi Iwatani, Asami Seto come Raphtalia, Rina Hidaka come Filo, Yoshitsugu Matsuoka come Ren Amaki, Makoto Takahashi come Motoyasu Kitamura, Yoshitaka Yamaya come Itsuki Kawasumi, Maaya Uchida come Melty e Kikuno Inoue come Mirelia.

Nello staff di produzione invece abbiamo Masato Jinbo (Syomin Sample, Restaurant to Another World), incaricato della regia dell'anime presso Studio Kinema Citrus. Keigo Koyanagi (The Pet Girl of Sakurasou, Made in Abyss, Hanasaku Iroha) è incaricato di scrivere e supervisionare le sceneggiature.

Masahiro Suwa (Hitsugi no Chaika, Scorching Ping Pong Girls) si occupa del character design e della direzione dell'animazione in collaborazione con Kota Sera. Kevin Penkin (Made in Abyss, Kami no Tou) si occupa della composizione della colonna sonora.

Il gruppo MADKID ritorna dalla prima stagione per eseguire la sigla di apertura, con il singolo intitolato "Bring Back", mentre anche il cantante Chiai Fujikawa ritorna dalla prima stagione per eseguire la sigla di chiusura, con il singolo intitolato "Yuzurenai".

"I Quattro Eroi sono un gruppo di uomini comuni del Giappone moderno convocati nel regno di Melromarc per diventarne i salvatori. Melromarc è un paese devastato dalle Ondate di Calamità che hanno ripetutamente devastato la terra e portato disastri ai suoi cittadini per secoli. I quattro eroi ricevono rispettivamente una spada, una lancia, un arco e uno scudo per sconfiggere queste onde. Naofumi Iwatani, un otaku, subisce la maledizione di essere lo "Shield Hero". Armato solo di un misero scudo, Naofumi è disprezzato e ridicolizzato dai suoi compagni eroi e dalla gente del regno a causa delle sue deboli capacità offensive e della sua scarsa personalità.

Quando gli eroi hanno risorse e compagni con cui allenarsi, Naofumi parte con l'unica persona disposta ad allenarsi al suo fianco, Malty Melromarc. Tuttavia, viene presto tradito da lei e accusato ingiustamente di essersi approfittato di lei. Naofumi viene quindi fortemente discriminato e odiato dal popolo di Melromarc per qualcosa che non ha fatto. Con una violenta furia di dolore e sfiducia nel cuore, Naofumi inizia il suo viaggio per rafforzare se stesso e la sua reputazione. Più tardi, però, si presenta la difficoltà di essere soli, così Naofumi compra una schiava semi-umana in punto di morte di nome Raphtalia per accompagnarlo nei suoi viaggi. Mentre le onde si avvicinano al regno, Naofumi e Raphtalia devono lottare per la sopravvivenza del regno e proteggere il popolo di Melromarc da un futuro terribile."

In ultimo vi lasciamo con l'ultimo trailer di The Rising of the Shield Hero 2 dedicato a Filo.