The Rising of the Shield Hero 2x06: una sorprendete svolta negli eventi 

Nel mondo di The Rising of the Shield Hero, nato dalle light novel di Yusagi e Seira, e portato sugli schermi dallo studio Kinema Citrus, diversi eroi si ritrovano a combattere contro ondate di nemici provenienti da altre dimensioni. In realtà gli invasori sono a loro volta dei guerrieri considerati eroi nelle dimensioni da dove provengono.

Questo è un aspetto della singolare narrazione della serie che a molti fan era già evidente, tuttavia nel sesto episodio della seconda stagione, intitolato “All’Inseguimento” questa verità è emersa attraverso una scena alquanto sorprendente.

La battaglia contro lo Spirito Tartaruga ha messo fine al primo arco narrativo della nuova stagione, lasciando però spazio ad una nuova minaccia rappresentata dall’Eroe del Libro, precedentemente impegnato a mettere insieme molte anime avendo in mente obiettivi ambigui, per poi fuggire nel suo mondo prima della disfatta definitiva contro Naofumi.

Deciso a seguirlo, Naofumi e il suo team hanno dato il via proprio all’invasione di quella dimensione, estendendo l’avventura in maniera del tutto inaspettata e aprendo la strada ad una nuova era all’interno della serie stessa. Cosa ne pensate di questo incredibile risvolto narrativo? Fatecelo sapere nei commenti. Per finire vi lasciamo ad una fantastica Raphtalia nel cosplay di Nikka e ad un parallelismo tra Gatsu di Berserk e Naofumi.