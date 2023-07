The Rising of the Shield Hero 3: nuovi aggiornamenti e informazioni sul cast

The Rising of the Shield Hero sta per tornare con la sua terza stagione questo ottobre. Lo staff dell'anime ha reso noti nuove informazioni circa il cast e gli artisti presenti ed è stata anche pubblicata una nuova immagine promozionale per la serie in uscita.

I nuovi membri del cast includono Ami Koshimizu nel ruolo di Nadia e Kōhei Amasaki come Fohl mentre Konomi Kohara sarà Atla e Maria Naganawa interpreterà S'yne.

C'è stato un grande ritorno di due artisti da entrambe le precedenti stagioni: parliamo di Project MADKID, che eseguirà la sigla di apertura della terza stagione dal titolo "SIN", e Chiai Fujikawa, che interpreta la sigla finale "Suki ni Natte wa Ikenai Riyū", in inglese "The Reason I Cannot Love You".

La data di uscita di questa serie è prevista per ottobre, come annunciato dal trailer di The Rising of the Shield Hero. Hitoshi Haga, che ha già precedentemente lavorato per alcuni episodi della prima stagione dell'anime, è il nuovo regista della terza stagione. Keigo Koyanagi continua a scrivere e supervisionare le sceneggiature della serie.

The Rising of the Shield Hero 2 ha debuttato ad aprile del 2022 dopo essere stato posticipata, in quanto prevista per l'ottobre 2021. Crunchyroll si occuperà di trasmettere la serie in streaming insieme alla messa in onda giapponese, mentre la casa editrice One Peace Books sta pubblicando la serie di romanzi originali e l'adattamento manga di Aiya Kyu in inglese.

Intanto i fan celebrano l'opera con produzioni personali: è il caso di questo cosplay di Raphtalia di The Rising of the Shield Hero che ha particolarmente colpito gli utenti di Instagram!