The Rising of the Shield Hero 3: rivelato il numero degli episodi

The Rising of the Shield Hero tornerà sugli schermi il prossimo mese per la stagione 3, e l'anime ha rivelato quanti episodi durerà la nuova stagione.

La seconda stagione della serie ha avuto un'accoglienza mista, con il suo primo arco narrativo che ha allontanato alcuni fan prima di introdurre un regno completamente nuovo e alcuni eroi interessanti con la seconda metà della stagione. La scoperta di un nuovo regno e l'aggiunta di personaggi al cast preannunciano una maggiore azione e nuovi intriganti avventure per Naofumi Iwatami e i suoi compagni, facendo aumentare l'attesa per questa nuova stagione.

Il sito web ufficiale dell'anime ha rivelato che la stagione 3 di The Rising of the Shield Hero sarà composta da 12 episodi in totale e che sarà distribuita su tre volumi Blu-ray con uscite previste fino al 2024. Qui potete dare un'occhiata al trailer di The Rising of the Shield Hero 3.

The Rising of the Shield Hero 3 sarà presentato in anteprima il 6 ottobre in Giappone. L'anime sarà diretto da Hitoshi Haga per Kinema Citrus, Keigo Koynagi scriverà le sceneggiature e Kevin Penkin che torna a comporre la musica.

La nuova stagione sarà probabilmente trasmessa in streaming con Crunchyroll. I nuovi episodi verranno presentati in anteprima, proprio come le prime due stagioni, durante la premiere. Se volete scoprire tutte le informazioni rilasciate fino a oggi per The Rising of the Shield Hero 3, leggete questo articolo.

Attualmente puoi recuperare le prime due stagioni di The Rising of the Shield Hero in streaming su Cruchyroll e prepararti alle nuove avventure che aspettano l'eroe dello scudo!