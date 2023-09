The Rising of the Shield Hero 3 sta per tornare e la data del debutto è molto vicina!

Lo staff dell'anime televisivo The Rising of the Shield Hero Stagione 3 ha annunciato mercoledì che la stagione sarà presentata in anteprima il 6 ottobre alle 21:00 JST, ossia alle 14:00 su AT-X prima di essere trasmessa su altre stazioni.

L'anime è stato proiettato in anteprima mondiale all'Anime Expo il 3 luglio. L'anime terrà anche proiezioni in anteprima mondiale a Parigi e Austin a luglio; a Mannheim, in Germania e Toronto in agosto; e poi Tokyo con il cast il 1° ottobre.

Hitoshi Haga , che ha realizzato lo storyboard di cinque episodi e diretto quattro episodi della prima stagione dell'anime, è il nuovo regista della terza stagione. È il terzo regista della serie dopo Takao Abo della prima stagione e Masato Jinbo della seconda stagione. Keigo Koyanagi continua a scrivere e supervisionare le sceneggiature della serie.

Anche Kevin Penkin ritorna per la musica e Kinema Citrus ritorna per la produzione di animazione. Franziska van Wulfen e Sana Komatsu si uniscono a Masahiro Suwa nella progettazione dei personaggi e al direttore capo dell'animazione delle stagioni precedenti Kōta Seraè ora accreditato per aver collaborato ai progetti.

I MADKID eseguono la sigla di apertura della terza stagione "SIN". Chiai Fujikawa esegue la sigla finale "Suki ni Natte wa Ikenai Riyū" (Il motivo per cui non posso amarti). Entrambi gli artisti ritornano da entrambe le stagioni precedenti dell'anime.

Naofumi Iwatani, un giovane giapponese, è stato convocato in un mondo parallelo insieme ad altri tre ragazzi provenienti da universi paralleli per diventare gli eroi cardinali del mondo e combattere orde interdimensionali di mostri chiamati Waves.

Ciascuno degli eroi è rispettivamente equipaggiato con il proprio arsenale leggendario quando è stato evocato. Naofumi riceve lo Scudo Leggendario, l'unico equipaggiamento difensivo, mentre gli altri eroi ricevettero rispettivamente una spada, una lancia e un arco, armi destinate all'attacco. A differenza degli altri eroi che sono pienamente supportati dal regno e ottengono ciascuno diversi forti alleati, la fortuna di Naofumi peggiora dopo che la sua unica compagna, rivelata essere la principessa del regno, lo tradisce, ruba tutte le sue cose.

Deriso dalla nobiltà ed evitato da tutti, dai suoi compagni eroi ai contadini, un ormai cinico Naofumi è costretto ad allenarsi come un eroe da solo mentre lavora per sbarcare il lunario, finché non acquista da un commerciante di schiavi una giovane ragazza semiumana di nome Raphtalia e un uovo che si schiude in un mostro simile a un uccello che chiama "Filo", entrambi crescono rapidamente fino all'età adulta e diventano potenti guerrieri sotto la sua cura.

Man mano che guadagnano a poco a poco la fiducia e la gratitudine della gente con le loro azioni eroiche, Naofumi e i suoi compagni lavorano insieme per portare a termine la loro missione di salvatori mentre svelano il mistero delle Onde e il motivo per cui rappresentano una minaccia non solo per il loro mondo, ma anche verso altri mondi.