The Rising of the Shield Hero, il 7° episodio trascinerà Naofumi in un nuovo villaggio

Come ogni settimana, sono finalmente spuntati in rete i primi screenshot e la sinossi ufficiale della puntata di The Rising of the Shield Hero che potremo ammirare mercoledì 20 febbraio 2019. Tutti i dettagli dopo il salto!

Nel corso della puntata di The Rising of the Shield Hero che sarà trasmessa in Giappone tra qualche giorno, il protagonista Naofumi cercherà di aiutare un villaggio che rischierà di essere sottomesso... dalle piante! Scopriamo di seguito se Naofumi, Filo e Raphtalia riusciranno o meno a risolvere la curiosa faccenda.

The Rising of the Shield Hero - Episodio 7 - Il salvatore degli uccelli celesti



Data: mercoledì 20 febbraio 2019

mercoledì 20 febbraio 2019 Trama: "Quando Naofumi viene a sapere dell’esistenza di un villaggio che ha bisogno di diserbanti, lui e i suoi compagni fanno subito visita ad alcuni venditori ambulanti. I residenti del villaggio sono costretti a evacuare, mentre la zona viene letteralmente conquistata da piante demonizzate. Queste ultime possono anche parassitare gli umani e sembra che proprio Motoyasu ne sia la causa..."

Tratto dalla serie di romanzi scritta da Aneko Yusagi e illustrata da Minami Seira, l’adattamento animato di The Rising of the Shield Hero è disponibile in Italia sulla piattaforma di streaming di Crunchyroll, che ogni mercoledì ce ne propone puntualmente un nuovo episodio con sottotitoli in lingua italiana e doppiaggio originale.