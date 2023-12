The Rising of the Shield Hero: l'abile spadaccina Raphtalia in un cosplay autunnale

Diventato in breve tempo uno degli isekai dark fantasy più seguiti, l’anime di The Rising of the Shield Hero, basato sulla serie di light novel scritte da Aneko Yusagi e illustrate da Seira Minami, continua a ottenere buoni risultati, e in attesa dell’ormai prossima conclusione della terza stagione, una fan ha deciso di interpretare Raphtalia.

Il destino di Naofumi Iwatani, otaku che viene improvvisamente proiettato in un mondo dark fantasy dove è instradato a diventare un eroe con solo uno scudo, considerato l’arma meno potente di tutte tra quelle dei suoi compagni, non inizia al meglio. Nel corso del primo episodio, proprio a causa della sua debolezza, viene allontanato da quelli che considerava alleati, e si ritrova da solo in un mondo altamente pericoloso, e con la responsabilità di dover in qualche modo livellare la propria potenza d’attacco.

Per farlo ha bisogno di alleati, e si dirige da un mercante di schiavi, dove trova una semi-umana liberamente ispirata ai tanuki, creatura del folclore giapponese. La ragazza è Raphtalia, la quale inizialmente si dimostra impaurita di fronte ad alcuni mostri a causa dei traumi che le hanno portato via i genitori. Grazie al sostegno di Naofumi, però, Raphtalia decide di migliorare giorno dopo giorno, diventando una grande spadaccina.

Per onorarla l’appassionata tapyocosplay ha deciso di vestirne l’armatura, realizzando una buona interpretazione tutta a tema autunnale, come potete vedere nelle immagini in calce. La semplice spada e il costume variopinto e colorato rendono alla perfezione la sua natura buona e dolce in contrapposizione con l’abilità e la sicurezza mostrate sul campo di battaglia. Per concludere, ecco la nostra recensione di The Rising of the Shield Hero 2, disponibile su Crunchyroll.