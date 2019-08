The Rising of the Shield Hero, ammiriamo una meravigliosa action figure di Raphtalia

Quest'anno lo studio Kinema Citrus si è impegnata veramente tanto per fornire ai propri spettatori un pazzesco adattamento animato di The Rising of the Shield Hero. Il risultato è evidente, come dimostra il sondaggio che ha recentemente visto l'opera come la miglior serie animata del 2019.

Un successo strepitoso, dunque, l'adattamento televisivo di uno degli isekai più in voga del Sol Levante. Infatti, la light novel originale ha sempre goduto di vendite di grande importanza, un fattore che è stato il motivo chiave per la quale l'anime è venuto alla luce. Il progetto è riuscito nell'ardua impresa di incrementare maggiormente gli incassi, il che può essere lecito aspettarsi un sequel nei prossimi anni.

Il successo dell'opera, tuttavia, è tale anche grazie alla grande community che si è creato intorno al titolo, sopratutto per merito di un personaggio femminile amatissimo in tutto il franchise. Stiamo parlando, ovviamente, di Raphtalia, protagonista dell'ultima action figure dello studio Kotobukiya. Il modellino in scala 1:7, che potete ammirare nelle prime immagini di render in fondo alla notizia, sarà disponibile a partire da gennaio 2020, ma è già possibile preordinare la tiratura limitata. Data la qualità, era impossibile aspettarsi un prezzo troppo contenuto, ma a circa 122 euro non è poi nemmeno così tanto.

Vi ricordiamo, infine, che qualora non aveste ancora iniziato l'anime, potete trovare uno scorcio di storia nella nostra Recensione di The Rising of the Shield Hero.