The Rising of the Shield Hero, anteprima video dell'episodio 4

The Rising of the Shield Hero, nuovo titolo della stagione invernale e tratto da una serie di light novel, sta per tornare in onda con l'episodio 4, programmato per il 30 gennaio.

Dopo l'arrivo delle prime immagini e della sinossi ufficiale di cui vi abbiamo già parlato qui, The Rising of the Shield Hero torna a mostrare l'episodio 4, stavolta tramite un video promozionale che potete vedere in alto alla notizia. Intitolato "La Ninna Nanna dell'Alba", la serie trasmessa in simulcast su Crunchyroll anche in italiano tornerà con uno scontro tra Motoyasu e Naofumi.

Tate no Yuusha no Nariagatari, conosciuto in occidente col nome di The Rising of the Shield Hero, è una serie di light novel scritta da Yusagi Aneko, con l'aiuto di Seira Minami ai disegni, e pubblicata dall'agosto 2013. La storia segue gli eroi che, nell'odierno Giappone, rispondono alla chiamata del regno di Melromarc, un altro mondo con un'ambientazione fantasy. Naofumi Iwatani, il protagonista, a causa della sua scarsa abilità offensiva e della sua inesperienza, sceglierà come arma uno scudo, da cui il nome del titolo. Oltre la serie animata andata in onda dal 9 gennaio, The Rising of the Shield Hero ha ricevuto anche una trasposizione manga, in pubblicazione su Comic Flapper dal 2014.