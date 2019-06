The Rising of the Shield Hero, anticipazioni sull'episodio 23

Il ventitreesimo episodio di The Rising of the Shield Hero, in Giappone pubblicato col nome di Tate no Yuusha no Nariagari, arriverà il prossimo 12 giugno 2019, tra pochissimi giorni. Vi forniamo qualche anteprima e qualche dettaglio in più.

Naofumi e i suoi amici incontrano L'Arc Berg durante il loro viaggio verso l'isola di Cal Mira. In questo frangente, per la prima volta da quando è arrivato nel nuovo mondo, Naofumi riesce a dedicare un po' di tempo al riposo e al passatempo, godendo non solo dello splendore dell'arcipelago nel quale si ritrovano ma sfruttando anche il banchetto messo a disposizione dall'amico L'Arc, dimenticandosi per un attimo di tutti i torti subiti dal momento del suo arrivo.

Le vicende di The Rising of the Shield Hero raccontano la storia di Naofumi Iwatani, un otaku asociale e fanatico di manga e videogiochi che viene evocato da un universo alternativo con altre tre persone per fare in modo che diventino i tre eroi del nuovo mondo. A ognuno di loro viene conferita un'arma leggendaria e Naofumi spetta lo scudo, l'arma più debole a disposizione. Ben presto il ragazzo si ritrova a essere accusato di crimini non commessi e, costretto a fuggire, si ritroverà da solo in un lungo viaggio verso la vendetta.