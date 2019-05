The Rising of the Shield Hero: arriva una clip esclusiva per l'episodio 17

Dopo quattro mesi di tramissione in Giappone e sul portale di streaming Crunchyroll, The Rising of the Shield Hero si sta avviando verso il finale di serie. L'anime sta per tornare sugli schermi con l'episodio diciassette il quale metterà Naofumi, Raphtalia e il resto del gruppo davanti a nuove sfide da superare.

La serie sarà composta da 25 episodi, pertanto con l'episodio 17, The Rising of the Shield Hero entrerà nella sua fase finale. Una clip esclusiva divulgata da Crunchyroll e che potete vedere alla fonte, ci mostra quali saranno gli ostacoli che incontrerà il gruppo di Naofumi nell'episodio.

Naofumi si rende man mano sempre più conto del tipo di mondo perverso in cui è stato richiamato. Mentre cerca di separarsi sempre di più dagli altri eroi, Filolial insiste e cerca di convincere l'eroe dello scudo a stabilire un contatto con coloro che lo hanno ripudiato. Mentre la cospirazione continua, Fitoria dichiara che sarà lei a uccidere i quattro eroi. Nella clip viene mostrato quanto ella si spingerà in là per raggiungere questo obiettivo, ponendo Naofumi di fronte a una nuova sfida quando l'antagonista prenderà Melty come ostaggio.

The Rising of the Shield Hero è un anime in onda dal 9 gennaio 2019 e tratto dalla serie di light novel scritte da Aneko Yusagi dal 22 agosto 2013. La serie segue le avventure dell'eroe dello scudo, Naofumi Iwatani, un ragazzo evocato in un altro mondo e costretto a prendere parte a una storia di tradimenti e pericoli.