The Rising of the Shield Hero: in arrivo un tenerissimo Nendoroid di Raphtalia

The Rising of the Shield Hero è una delle serie più interessanti che il panorama d'animazione giapponese ha da offrirci in questa primavera 2019. La riscossione di un successo sempre maggiore porta inevitabilmente all'aumento della quantità di merchandising proposta agli appassionati. Di recente è stato il turno di un tenero Nendoroid di Raphtalia.

Non è di certo questa la prima action-figure della celebre serie prodotta dalla Good Smile Company dedicata alla trasposizione animata dell'opera scritta da Aneko Yusagi ed illustrata da Minami Seira. Lo scorso mese avevamo difatti riportato anche della prossima uscita del Nendoroid di Naofumi, il protagonista della serie. Ora, il turno è toccato alla sua prima compagna di viaggio, Raphtalia. La statuetta, venduta al prezzo di $49,99 (44,77 euro con il cambio attuale), ha una data di rilascio stimata al 31 gennaio 2020.

Di seguito la descrizione del Nendoroid, proposta dallo store online di Crunchyroll:

"Sono la tua spada. Non importa quanto duro sia il cammino, io ti seguirò."

Dalla serie animata The Rising of the Shield Hero arriva un Nendoroid dell'eroina per metà umana, Raphtalia! Giunge con tre espressioni facciali, ovvero la sua gentile espressione standard, la sua espressione in combattimento e la sua espressione imbronciata, di quando è arrabbiata per essere trattata come una bambina. Arriva certamente sia con la sua spada magica che con la sua Spada Illusoria, prodotta con parti traslucide. Il panino ricreato con gli avanzi ed un pranzo completo per bambino provvisto di bandierina sono ovviamente inclusi. Accertati di aggiungere la spada dello Shield Hero, Raphtalia, alla tua collezione!

Ricordiamo infine al lettore che le action-figure non sono certamente l'unico gadget dedicato alla serie. Estremamente funzionale, ma soprattutto alla moda, pare essere la borsa a forma di scudo di Naofumi.

E voi, siete interessati al seguente Nendoroid? Fatecelo sapere nei commenti!