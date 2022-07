The Rising of the Shield Hero: l'autore e l'adattatore parlano del lavoro sulla serie

The Rising of the Shield Hero è diventato uno degli esponenti più seguiti del genere isekai. La storia di Iwatani continua ad ottenere successo, anche grazie alla seconda stagione dell'anime, ma cosa ne pensano della serie l’autore Aneko Yusagi e l’adattatore del manga, Aiya Kyu? Vediamo il loro rapporto con l'opera, con i personaggi e con i fan.

Grazie alla loro disponibilità di rispondere ad alcune domande, infatti entrambi gli autori hanno rivelato alcuni retroscena e curiosità piuttosto interessanti. La prima parte dell’intervista è stata dedicata all’approccio che Kyu ha avuto e continua ad avere nell’adattare una storia del genere in un manga serializzato. “Ho pensato molto a come rendere il manga interessante” ha commentato Kyu, prima di specificare di essersi soffermato, almeno inizialmente, sulla componente artistica più che testuale, cercando di catturare e trasmettere le emozioni di Naofumi.

Poi si è passati a parlare di come Kyu abbia deciso di diventare un artista, e rapidamente il mangaka ha ripercorso tutte le tappe fondamentali della sua carriera, dal corso specialistico fino alla vincita di un contest e alla pubblicazione del suo primo lavoro, passando per i diversi contributi come assistente.

Parlando invece del successo ricevuto dalla serie e dai suoi adattamenti, Kyu ha ammesso di essere ancora sorpreso da quante persone seguano la storia di Naofumi mostrando anche empatia verso il protagonista. Infine, l’artista ha specificato quali sono i personaggi che preferisce disegnare: Naofumi, Raphtalia, Glass e Kizuna.

L’intervistatore ha poi chiesto a Yusagi quale sia la parte migliore della scrittura delle novel di The Rising of the Shield Hero, ricevendo come risposta: “è divertente quando rivelo delle scene che ho segretamente anticipato”. Anche Yusagi ha rivelato quali sono i suoi personaggi preferiti, da scrivere, vale a dire Motoyasu, Rafu-chan e Sadeena. Inoltre l’autore ha ammesso di essersi commosso di fronte alla trasposizione animata di Naofumi e dei suoi compagni.

Per concludere è stato chiesto a entrambi se avessero qualcosa da dire ai fan occidentali, e mentre Kyu ha risposto semplicemente che continuerà a fare del suo meglio col manga, Yusagi li ha invitati a leggere i suoi lavori che non trattano dell'universo di The Rising of the Shield Hero. Per finire vi lasciamo ad un magnifico cosplay di Raphtalia, e alla nostra recensione della seconda stagione dell'anime, disponibile su Crunchyroll.