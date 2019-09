The Rising of the Shield Hero è stato rinnovato per altre due stagioni!

Nato per trasporre l'omonima light novel, The Rising of the Shield Hero è stato uno degli anime più seguiti della prima metà del 2019. Le avventure di Naofumi e Raphtalia hanno creato molto seguito e, pertanto, già si vociferava di una potenziale nuova stagione. Nel corso della convention CRX 2019, Crunchyroll ha sollevato ogni dubbio.

Nella giornata di ieri primo settembre, durante il Crunchyroll Expo è stato rivelato che The Rising of the Shield Hero avrà altre due stagioni. Un ottimo rinnovo per l'anime isekai partito lo scorso 9 gennaio che vede il futuro assicurato per almeno altri due anni. Per il momento, Crunchyroll, che co-produce l'anime, non ha svelato dettagli sulle date della messa in onda, pur tuttavia mostrando una key visual.

Nell'immagine che potete vedere in calce vediamo Naofumi, Raphtalia e Filo mentre osservano dall'alto un luogo completamente nuovo. Al loro fianco ci saranno due nuovi compagni che nel poster possono essere visti solo di spalle. La sinossi divulgata per la prossima stagione di The Rising of the Shield Hero è la seguente: "Naofumi, Raphtalia e Filo trovano nuovi compagni ma anche nuovi nemici. Venite a scoprire della tartaruga gigante che porta sul suo dorso una città e di come lo Shield Hero e il suo gruppo affronteranno i pericoli del loro viaggio".

The Rising of the Shield Hero si era interrotto con un cliffhanger importante, voi siete curiosi di sapere cosa dovranno affrontare Naofumi Iwatani e gli altri avventurieri in questo mondo fantastico?