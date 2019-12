The Rising of the Shield Hero batte Jojo e Demon Slayer, impossibile smettere di guardarlo

The Rising of the Shield Hero vince la classifica Crunchyroll dei "Most continuously watched TV anime in 2019", ovvero delle serie anime meno abbandonate dai fan nel 2019. Secondo il sito streaming infatti, quasi chiunque decida di iniziare a guardare l'adattamento di Kinema Citrus finisce per vederne tutti e 25 gli episodi.

The Rising of the Shield Hero Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Vita da slime Dr. Stone Kenja no mago Dororo Karakuri Circus Mao-sama, Retry! DanMachi 2

La classifica è stata stilata in collaborazione con il mensile Nikkei Entertainment e considera tutti gli anime trasmessi dal 1 gennaio al 28 ottobre 2019, data di conclusione della ricerca. Il sondaggio è stato redatto in Giappone nella zona di Kanto.Di seguito vi proponiamo la top 10, visibile anche sul sito ufficiale reperibile in calce.

Ad esclusione di DanMachi 2 e Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo, tutti gli anime in lista hanno mandato in onda la loro prima stagione. Tra i grandi esclusi, mancano senza dubbio The Promised Neverland, Kaguya-sama: Love is War e Mob Psycho II.

The Rising of the Shield Hero comunque è stato senza dubbio uno dei maggiori successi di questo intenso 2019. Oltre alla spaventosa mole di complimenti ricevuti dallo studio di animazione infatti, la serie è stata rinnovata con largo anticipo per ben 2 nuove stagioni.

