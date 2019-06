The Rising of the Shield Hero: una clip ci anticipa la nuova avventura di Naofumi

Ora che la serie animata di The Rising of the Shield Hero ha finalmente chiuso il mistero principale legato alla cospirazione di Naofumi e ha reso giustizia a Malty e suo padre per ciò che gli hanno fatto passare, è tempo che il nostro protagonista esplori il mondo che lo circonda.

Durante il corso delle serie, infatti, è stato abbastanza evidente per i fan che esiste, al di fuori di ciò che si è visto, un mondo molto più vasto. Con l'apertura dell'evento speciale di Cal Mira e il raddoppio dei punti esperienza guadagnati, i nostri eroi stanno facendo del nostro meglio per salire di livello.

Tuttavia, come è stato possibile vedere nello scorso episodio 22, Naofumi si è improvvisamente trovato faccia a faccia con due possibili alleati. Nella breve clip che potete vedere qui o all'interno della fonte, è possibile scoprire che Naofumi sembra che formerà un legame con i due personaggi.

L'episodio 23 di The Rising of the Shield Hero farà il suo debutto il prossimo 12 giugno sulla piattaforma di streaming Crunchyroll con il titolo "L'Arcipelago di Cal Mira" e sappiamo che ci mostrerà un Naofumi felice si aver intrapreso un viaggio in quel mondo.

Infine, vi consigliamo di dare un'occhiata al bellissimo Nendoroid di Raphtalia, la prima compagna di Naofumi di The Rising of the Shield.