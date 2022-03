The Rising of the Shield Hero come Berserk: il fardello in comune tra Naofumi e Gatsu

Sebbene poche opere relative all’ambito manga e anime possono avvicinarsi allo straordinario mondo ideato da Kentaro Miura in Berserk, alcune serie fantasy presentano diversi aspetti ed elementi in comune con la drammatica storia di Gatsu. Un parallelismo particolare riguarda Naofumi Iwatani, protagonista di The Rising of the Shield Hero.

Entrambi i protagonisti nutrono una profonda rabbia, Gatsu per il tradimento di Grifis e ciò che ha fatto a Caska, mentre Naofumi per le ingiuste e pesanti accuse subite. Allo stesso modo, entrambi cercano di sfruttare questo sentimento in combattimento, e spesso finiscono per far affidamento su due equipaggiamenti estremamente pericolosi: l’Armatura del Berserker e lo Scudo dell’Ira.

Le armi sopracitate hanno in comune l’effetto di scatenare il lato più oscuro dei protagonisti, che le considerano come asso nella manica da usare in situazione realmente disperate e altamente pericolose. Sebbene il potere che deriva dallo scudo e dall’armatura sia impressionante, lasciarsi sopraffare dalla rabbia e dall’odio può portare sia Gatsu che Naofumi a perdere il controllo.

Nel ruolo di eroi destinati ad un destino crudele e tempestato di difficoltà, i due hanno spesso agito impulsivamente, sicuri delle loro capacità e investendo rabbia e sudore contro un mondo che sembra avercela costantemente con loro. Tuttavia le loro migliori difese si sono rivelate quasi mortali in alcune occasioni.

Lo scudo dell’ira mette a dura prova la resistenza fisica di Naofumi, al quale è richiesto un letterale pagamento col sangue, e rischia di manipolarlo convincendolo a lasciarsi andare alla rabbia e ad agire istintivamente. Mentre l’armatura del berserker permette di sbloccare capacità impressionanti all’utilizzatore, non facendogli provare dolore o paura, ma lo spinge ad agire in maniera autodistruttiva e frenetica.

Cosa ne pensate di questo paragone tra Naofumi e Gatsu? Ditecelo lasciando un commento qui sotto. Per finire vi lasciamo al trailer finale di The Rising of the Shield Hero 2, atteso per il 6 aprile 2022.