The Rising of the Shield Hero: il compositore della OST parla del successo della serie

Un anno dopo la conclusione di quel piccolo gioiello che è stato Made in Abyss, il compositore Kevin Penkin e lo studio di animazione Kinema Citrus hanno rinnovato la loro collaborazione in The Rising of the Shield Hero, la trasposizione animata dell'opera di Aneko Yusagi.

Nonostante si tratti, senza troppi fronzoli, dell'ennesimo isekai in cui l'eroe deve salvare il mondo, Tate no Yuusha è riuscito a guadagnarsi l'interesse degli appassionati grazie alla superba caratterizzazione del trio di protagonisti e a delle soddisfacenti scene d'azione.

Un punto a favore della serie poi, lo ha giocato senza dubbio la produzione musicale, curata da Kevin Penkin e Hiromitsu Iijima. La colonna sonora si è sempre dimostrata all'altezza della aspettative, alternando saggiamente l'utilizzo di pezzi frenetici a quello di musiche più rilassanti e introspettive.

Durante l'Anime Central Convention 2019, Penkin ha partecipato ad un'intervista organizzata dal portale online MyAnimeList, rivelando alcuni dettagli sulla serie. Alla domanda "Rispetto agli altri lavori da lei curati, come è stato comporre per The Rising of the Shield Hero?", Penkin ha risposto dicendo: "Se dovessimo prendere ad esempio Made in Abyss, allora staremmo parlando di un lavoro del tutto diverso. Made in Abyss aveva come tema centrale la scoperta di un nuovo mondo, mentre Tate no Yuusha è un isekai che punta molto sul lato JRPG. L'idea di scrivere delle musiche pensando di lavorare su un JRPG mi ha attratto molto, visto che era il mio sogno da ragazzino".

Sul fronte della popolarità ricevuta grazie al suo lavoro sulla serie invece, Penkin ha risposto: "(ridendo) Non mi aspettavo un tale successo, è stato fantastico. I miei follower su Twitter poi sono cresciuti in maniera esponenziale, mi ha fatto molto piacere. Avete presente quando lavorate su un prodotto e cominciate a pensare "Wow, sta uscendo davvero bene!". Ecco, è stata una cosa del genere per me".

Infine, riguardo al successo ricevuto dall'adattamento anime, il compositore ha rivelato quanto segue: "Personalmente è sempre un piacere lavorare con Kinema Citrus. Abbiamo collaborato insieme tante volte ed è sempre andata bene. Il successo di una serie dipende da tante cose, ad esempio Made in Abyss uscì in un periodo in cui non c'era nulla di simile, è stata una boccata d'aria fresca. Con Tate no Yuusha penso che abbia funzionato molto anche grazie al carisma del protagonista, Naofumi".

Vi ricordiamo che la colonna sonora di The Rising of the Shield Hero è disponibile in streaming legale su Spotify, casomai non aveste ancora avuto l'occasione di ascoltarla. Se cercate ulteriori informazioni poi, vi rimandiamo alla nostra recensione della serie, reperibile cliccando su questo link.