The Rising of the Shield Hero: un cosplay di Malty, il personaggio più odiato, da Hane Ame

C'è voluto un bel po' di tempo, ma alla fine uno degli isekai più apprezzati degli ultimi anni ha fatto il suo ritorno. L'eroe dello scudo torna per nuove avventure con The Rising of the Shield Hero su Crunchyroll ogni mercoledì. Naofumi Iwatani e il suo gruppo di avventurieri incontreranno altre sfide e molti personaggi.

Rimane però cocente uno dei primissimi incontri che Naofumi Iwatani ha fatto all'arrivo nel mondo di The Rising of the Shield Hero. Proiettato in un'altra realtà e giudicato affine allo scudo, il ragazzo perderà tutta la fiducia che ha nelle persone a causa della principessa Malty Melromarc, che lo ingannerà e manipolerà fin dalle primissime fasi dell'anime. Ciò ha provocato il pubblico, che ha odiato a morte la donna, dandole tanti epiteti, nomignoli e soprannomi poco apprezzabili, e ancora oggi da alcuni fan è conosciuta soltanto con un certo nome.

Intanto Hane Ame ha deciso di festeggiare il ritorno di The Rising of the Shield Hero interpretando questo personaggio tanto odiato. Il cosplay della principessa Malty Melromarc è un po' diverso da quello che si vede dal resto della serie. Apprezzate questa versione messa in scena dalla famosissima cosplayer asiatica?