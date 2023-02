The Rising of the Shield Hero: questo cosplay di Raphtalia in lingerie vi colpirà

Per diverso tempo, The Rising of the Shield Hero è stato uno degli anime isekai più seguiti in TV. Il genere, esploso ormai da diversi anni, ha potuto contare su tanti titoli, ma pochi hanno ottenuto questo successo, e non a caso per l'anime nato dalla light novel di Aneko Yusagi si parla della produzione di una terza stagione.

La locandina di The Rising of the Shield Hero stagione 3 inizia già a far pregustare al pubblico il ritorno del protagonista. Inizialmente bistrattato, e con un'arma che di certo non fa pensare a un grande potere, Naofumi Iwatani ha trovato il suo ruolo in questo mondo fantasy. Ma non ce l'avrebbe mai fatta senza il supporto del suo gruppo, di un personaggio in particolare che l'ha affiancato quasi dagli inizi.

Raphtalia è un personaggio della serie che si mostra come un procione umanoide, inizialmente schiavizzata e che viene liberato dalla sua schiavitù dall'eroe dello scudo. Agli esordi, Raphtalia è vista come un personaggio debole e indifeso, ma attraverso la sua crescita e l'addestramento con Naofumi, diventa una guerriera forte e coraggiosa. La sua storia personale è una di quelle che colpiscono di più dell'anime.

Raphtalia è diventata un personaggio molto popolare tra i fan di The Rising of the Shield Hero, e ovviamente ciò non poteva non attirare l'attenzione di alcune cosplayer. Tra i tanti nomi che l'hanno interpretata, spicca quello di Shirogane-sama, nota modella russa tra le più seguite del settore. La sua proposta è stata un cosplay di Raphtalia in lingerie e senza armi, con un po' di imbarazzo, ma sicuramente con le caratteristiche principali che provengono dal personaggio visto in The Rising of the Shield Hero.

Ecco invece un cosplay di Raphtalia armi alla mano, per combattere al fianco di Naofumi.