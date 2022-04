The Rising of the Shield Hero: un cosplay di Raphtalia pronta a combattere

La stagione primaverile si è aperta con nuovi anime. The Rising of the Shield Hero con i 13 episodi di cui è composto dovrà riaffermarsi nel panorama degli isekai, a diversi anni dall'ultimo episodio della prima stagione. Per ora queste prime fasi della seconda stagione non si sono particolarmente contraddistinte per efficacia.

Il ritmo lento e i dubbi sulle tematiche della serie possono però essere sconfitti da una grande performance dei protagonisti. Naofumi Iwatani torna ancora una volta nel ruolo di eroe dello scudo, uno degli eroi di questo mondo fantasy che The Rising of the Shield Hero ha messo in piedi. Considerata la sua arma, l'eroe non può di certo farcela da solo, ed ecco quindi che arriva in aiuto Raphtalia, una ex schiava metà umana metà procione che si è confermata fondamentale anche in The Rising of the Shield Hero stagione 2.

Proprio per il suo ritorno nella serie e per le nuove gesta che andrà a compiere, sta ottenendo tanti omaggi sulla rete. Uno di questi è il cosplay di Raphtalia realizzato da Hikka, cosplayer kazaka che mostra la combattente vestita di tutto punto e con le solite orecchie che spuntano dai lati della testa. Vi fareste difendere da lei? Ecco quando si potranno vedere gli episodi di The Rising of the Shield Hero su Crunchyroll per rimanere aggiornati sulle vicende.