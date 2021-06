The Rising of the Shield Hero: un cosplay di Raphtalia riporta in auge il personaggio

L'avventura di The Rising of the Shield Hero fu una delle più appassionanti del 2019. Seguito dell'ormai consolidato filone isekai che da qualche anno è esploso anche nella produzione animata, ha visto Naofumi venir lanciato in un mondo fantasy costringendolo a prendere parte a una missione per salvare il mondo dalle ondate.

In questo mondo che sembra riprendere i famosi GDR, il protagonista utilizza uno scudo, un'arma tutt'altro che offensiva, e per di più viene messo in condizioni precarie da un tradimento. A causa di ciò sarà costretto a comprare la schiava Raphtalia, una semi-umana che lo accompagnerà per il resto del viaggio diventando la vera e propria coprotagonista di The Rising of the Shield Hero. Grazie alle sue capacità in battaglia, Raphtalia si distinguerà più volte nel corso dell'avventura e sarà fondamentale per aiutare Naofumi a riprendersi dai tradimenti subiti.

I fan stanno aspettando con trepidazione l'arrivo di The Rising of the Shield Hero stagione 2 previsto per il 2021, ma intanto possono gustarsi un nuovo cosplay dedicato a Raphtalia. La compagna di viaggio di Naofumi è stata infatti ripresa dalla cosplayer Melissa Lissova che, nella foto in basso, ha proposto la sua versione della semi-umana, portandola in aggiunta anche in un video che fa risaltare tutte le caratteristiche del costume.