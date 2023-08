The Rising of the Shield Hero: un cosplay di Raphtalia in tunica si unirà al vostro party

La light novel di The Rising of the Shield Hero è stata, qualche anno fa, trasformata in un anime. La sua prima stagione è stata un successo, così gli spettatori hanno potuto conoscere tutti i suoi personaggi principali, dall'eroe dello scudo a Raphtalia, una tanuki antropomorfa e inizialmente presentata come una giovane schiava.

La sua storia inizia quando il protagonista, Naofumi, la libera dalla sua condizione di schiavitù e la addestra come guerriera per affrontare le minacce che incombono sul loro mondo. Nel corso della serie, Raphtalia dimostra di essere non solo una combattente abile, ma anche una persona compassionevole e devota.

Il suo personaggio è caratterizzato da un passato doloroso, poiché ha subito abusi e sofferenze da bambina. Tuttavia, con il sostegno di Naofumi, trova la forza di affrontare il suo passato e di crescere sia come guerriera che come individuo. Raphtalia è diventata rapidamente un'icona nel mondo degli isekai, guadagnandosi un posto speciale nei cuori dei lettori e degli spettatori. La sua determinazione nell'affrontare sfide impossibili e il suo carattere affettuoso e coraggioso la rendono una delle eroine più memorabili e ispiratrici del genere.

Con l'arrivo della terza stagione di The Rising of the Shield Hero, naturalmente tornerà anche lei, sempre al fianco di Naofumi. Ma per chi non vuole attendere, c'è Hikka che ha realizzato questo cosplay di Raphtalia ma senza spada e armatura, bensì soltanto in tunica bianca e corsetto di pelle. Con la terza stagione ancora lontana, non si è ancora preparata a dovere. E sempre lontana dall'azione, c'è Shirogane-sama che ha proposto questo cosplay di Raphtalia in lingerie.