The Rising of the Shield Hero: un cosplay di Raphtalia che vuole combattere nella season 2

Nel sottogenere degli isekai, ci sono tantissimi titoli che non si differenziano dalla media, proponendo contenuti assurdi e titoli estremamente lunghi che già descrivono la trama, togliendo sorprese. Qualche nome però riesce a emergere, come ha fatto The Rising of the Shield Hero, uno degli anime più famosi degli ultimi anni.

La prima stagione risale al 2019 e, con i suoi 24 episodi, ha svelato la storia sfortunata di Naofumi Iwatani. L'eroe dello scudo però ha incontrato subito qualche alleato importante di cui fidarsi e che finora non l'ha tradito. Raphtalia è stata la prima a combattere davvero al fianco del protagonista e insieme si sono fatti strada tra le insidie della prima parte. La seconda stagione di The Rising of the Shield Hero non sarà di certo tranquilla e già si manifestano alcuni pericoli nei trailer. Quali saranno di preciso lo si scoprirà nelle prossime settimane, dato che l'anime torna in questa stagione primaverile del 2022.

Raphtalia non mancherà, combattendo di nuovo al fianco di Naofumi e dei suoi compagni di squadra. La tanuki umanoide non arretrerà e già lo dimostra in una foto realizzata da Jacky. Questo cosplay di Raphtalia è quindi pronto per il debutto in The Rising of the Shield Hero stagione 2. Ecco per quanti episodi rivedremo Naofumi e la tanuki in azione.