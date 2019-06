The Rising of the Shield Hero, diffusa online la nuova immagine promozionale!

Tra opere del calibro di One Punch Man 2 e la terza stagione de l'Attacco dei Giganti, non possiamo non citare uno dei titoli che, nonostante gli alti e bassi, ha fatto parlare di sé grazie a una storia coinvolgente e a una bellissima Rapthalia, ovvero The Rising of the Shield Hero.

Dopo la chiusura dell'ultimo arco narrativo che ha messo un punto alla cospirazione di Naofumi, concludendo le vicende legate alla povera Melty, è tempo di una nuova saga che traghetti il protagonista in una nuova e incredibile avventura. Infatti, nella clip teaser del prossimo episodio di The Rising of the Shield Hero, assistiamo a un Naofumi che fa la conoscenza di due nuovi personaggi che, con tutta probabilità, si collocheranno nel grande puzzle del corposo e vasto mondo creato da Aneko Yusagi.

A proposito del nuovo arco narrativo, dunque, il celebre portale e colosso editore, nonché distributore, di anime in tutto il mondo, Crunchyroll, ha diffuso sui propri canali la nuova immagine promozionale legata alla prossima avventura, e che potete ammirare in calce a questo articolo. I prossimi tre episodi, dunque, spingeranno sul pedale dell'acceleratore, per concludere nei migliori dei modi una prima stagione animata che ha soddisfatto moltissime aspettative, generando una community di vaste dimensioni.

La puntata n°23 della serie, che andrà in onda sottotitolato in italiano quest'oggi sull'omonimo portale citato poc'anzi, donerà quindi del meritato riposo al gruppo di Naofumi e, con una bella sorpresa, regalando spazio alla dolce Raphtalia in una scena già diventata virale sul web. Non vogliamo aggiungere altro pepe a una puntata che pare essere dedicata alla genuinità, invitandovi, dunque, a lasciare tra i commenti le vostre impressioni sulla nuova key visual dell'anime. Ne approfittiamo, inoltre, per ricordarvi che potete supportare gli autori acquistando la light novel originale di The Rising of the Shield Hero, disponibile nel nostro Paese sotto l'etichetta J-Pop.