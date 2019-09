The Rising of the Shield Hero: il director parla delle difficoltà dell'adattamento

Spesso trasporre un'opera da un manga all'audiovisivo mantenendone intatte tutte le caratteristiche portanti è un lavoro complesso, e vale lo stesso discorso per l'adattamento di Light Novels. Sull'argomento si è espresso il director di The Rising of The Shield Hero.

Takan Abo ha parlato ai microfoni di Crunchyroll delle difficoltà che ha riscontrato nel dare vita allo show, che in ultima analisi si è rivelato piuttosto competente. Di seguito, ecco le sue parole:

"Allora, certamente se ti trovi a lavorare con un romanzo ciò sui cui ti devi concentrare è il testo, estrapolando dalle parole il materiale che poi verrà realizzato in animazione.

Tuttavia se ci si concentra solo sul trasformare il testo in un'opera visiva, credo che non sia abbastanza. Gli spettatori richiedono di più, perciò cercare di portare qualcosa di nuovo al pubblico è da una parte una sfida e dall'altra un'aspetto interessante della trasposizione delle Light Novel sul grande schermo".

Di recente il franchise è stato rinnovato per altre due stagioni, dandoci l'opportunità di continuare a seguire le avventure di Naofumi e Raphtalia. Nel corso di questa intervista, Abo ha parlato anche del coinvolgimento dell'autore dell'opera originale nell'adattamento, mentre i fan hanno espresso tutto il loro entusiasmo sui social per il rinnovo dell'anime.