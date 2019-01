The Rising of the Shield Hero, disponibile su Crunchyroll l'anteprima del 1° episodio

Dopo la notizia rilasciata da parte di Crunchyroll dell'acquisizione dei diritti di una delle nuove serie animate attese per questo 2019, The Rising of the Shield Hero, quest'oggi sul sito della nota piattaforma streaming è stato annunciato l'intenzione di trasmettere in anteprima il primo episodio dell'anime.

Finalmente Crunchyroll è lieta di annunciare ai fan il rilascio ufficiale in anteprima del primo episodio della nuova serie animata ispirata all'omonima serie di light novel di Aneko Yusagi. L'anteprima anticipata sarà disponibile oggi a partire dalle 15:15 PST, purtroppo la puntata sarà visibile esclusivamente per i membri Premium della piattaforma streaming.

La serie animata verrà ufficialmente inaugurata, con il primo episodio della durata di 45 minuti, il prossimo mercoledì 9 gennaio 2019. Gli episodi successivi saranno pubblicati a cadenza settimanale, ogni mercoledì e saranno a disposizione di tutti i membri di Crunchyroll in tutto il mondo (tranne l'Asia).

Ricordiamo che The Rising of the Shield Hero (in originale "Tate no Yūsha no Nariagari") è un adattamento animato della serie fantasy di light novel scritta da Aneko Yusagi e illustrata da Minami Seira, pubblicata nel da Media Factory nel 2013. La serie animata verrà trasmessa in simulcast su Crunchyroll in lingua originale con i sottotitoli in italiano e doppiata in inglese. Funimation trasmetterà inoltre il simuldub della serie a partire dal 9 gennaio negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda, Australia e Nuova Zelanda.

The Rising of the Shield Hero sarà presentata in anteprima con uno speciale di due ore in Giappone su AT-X il 9 gennaio alle 10:00 pm. A dirigere l'anime, co-prodotto da Crunchyroll e Kadokawa, troviamo Takao Abo presso lo studio Kinema Citrus. Tra lo staff figurano anche Keigo Koyanagi e Masahiro Suwa.