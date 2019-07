The Rising of the Shield Hero: ecco due bellissimi cosplay dedicati a Raphtalia e Filo

La prima stagione di The Rising of the Shield Hero si è conclusa con un vero e proprio bagno di folla per i ragazzi di Kinema Citrus, che hanno ricevuto più di 30.000 messaggi di ringraziamento dalla messa in onda dell'ultimo episodio. L'amore dei fan però si è mostrato anche in altri modi: uno dei tanti è stato il cosplay.

Il party di Naofumi Iwatani, protagonista di Tate no Yuusha, ha infatti preso vita grazie al lavoro di due bellissime cosplayer. La giapponese Eeeyeee ha sfoggiato un bellissimo costume da Raphtalia, con tanto di tinta castana e orecchie finte; Maleka Fazel ha invece optato per un costume da Filo, con tanto di ali finte.

I due cosplay, visibili in calce, hanno letteralmente spopolato nei subreddit dedicati all'opera di Aneko Yusagi. L'apprezzamento della fan base verso le due eroine non è certo sorprendente, visto quanto rivelato dai Popularity Polls.

Secondo il sondaggio della popolarità indetto da Crunchyroll infatti, Raphtalia e Filo sono i due personaggi preferiti dai fan dell'anime dopo Naofumi. Nello specifico, il sondaggio ha contato 25.000 voti per il protagonista (40%), 21.000 per Raphtalia (33,5%) e più di 6000 per Filo (10%); i restanti voti sono stati distribuiti tra Melty, Fitoria, Erhard e gli altri tre eroi.

E voi cosa ne pensate? Le due cosplayer sono riuscite a rendere giustizia al team dell'eroe dello scudo? Fatecelo sapere nei commenti! Se non l'avete ancora fatto inoltre, non perdete l'occasione di dare un'occhiata all'intervista rilasciata dal compositore musicale della serie.