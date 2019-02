The Rising of the Shield Hero, gli spoiler del 6° episodio anticipano una nuova avventura

A distanza di qualche giorno dalla messa in onda del quinto episodio di The Rising of the Shield Hero, sono già spuntati in rete i primi screenshot inediti, il trailer e la sinossi ufficiale della sesta punta, che appunto andrà in onda il prossimo 13 febbraio 2019. Tutti i dettagli dopo il salto!

Consultabili di seguito, screenshot e trama dalla prossima puntata di The Rising of the Shield Hero suggeriscono l’inizio di una nuova avventura per i nostri intrepidi eroi.

The Rising of the Shield Hero - Episodio 6 - Una nuova compagna



Data: mercoledì 13 febbraio 2019

mercoledì 13 febbraio 2019 Trama: "Sembra che Filo sia la ragazza misteriosa. Si dice che sia una Regina Filolea e che abbia il potere di trasformarsi in un essere umano. Tuttavia, la trasformazione altera le dimensioni del proprio gruppo e riduce a brandelli i suoi abiti. È per questo motivo che ha bisogno di vestiti magici. Naofumi necessita di un materiale speciale, che spinge quindi il gruppo verso una nuova avventura."

Vi ricordiamo infine che la serie di The Rising of the Shield Hero è disponibile in Italia sulla piattaforma di streaming di Crunchyroll, che ogni mercoledì sera ce ne propone un nuovo episodio con doppiaggio in lingua originale e sottotitoli in italiano.