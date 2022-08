The Rising of the Shield Hero: una locandina ci prepara alla terza stagione dell'anime

Tra i numerosi annunci del Crunchyroll Expo 2022 c'è stato anche quello riguardante la terza stagione di The Rising of the Shield Hero. A pochissimo dalla fine della Stagione 2, Raphtalia e Naofumi sono già pronti a tornare in azione!

Durante il Crunchyroll Expo 2022 si è svolto il panel di The Rising of the Shield Hero, nel quale è stata pubblicata una locandina ufficiale per la terza stagione dell'adattamento animato. La key visual, che trovate nel tweet in calce all'articolo, rappresenta un personaggio misterioso che imbraccia un bastone magico e siede sui detriti di quella che sembra essere una battaglia appena terminata.

Oltre all'immagine, Crunchyroll ha annunciato che la serie verrà trasmessa in simulcast in contemporanea con l'uscita giapponese. Al momento, non c'è però ancora una data ufficiale per questo terzo appuntamento con l'anime.

In produzione presso Kinema Citrus, lo staff di The Rising of the Shield Hero 3 include Hitoshi Haga alla regia, Keigo Koyanagi come sceneggiatore e Kevin Penkin come compositore delle musiche. La sigla di apertura è stata affidata a MADKID. Vi ricordiamo che la Stagione 2 di The Rising of the Shield Hero copre la storia fino al capitolo 88 dell'adattamento manga. L'avventura della terza stagione, proseguirà dunque da quel punto.