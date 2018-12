The Rising of the Shield Hero, locandina e secondo trailer per questa nuova serie

In concomitanza con uno special live di YouTube dedicato a The Rising of the Shield Hero, sono stati pubblicati una immagine promozionale ed un secondo trailer per questa nuova serie tratta dalle light novel di Aneko Yusagi.

Durante la trasmissione sono stati inoltre svelati i membri del cast che prenderà parte al progetto e la data ufficiale del rilascio dell'anime. Questa imminente serie animata adattata dall'omonimo romanzo fantasy, che ha ispirato anche un adattamento manga disegnato da Kyu Aiya ed edito in Italia da J-POP.

Questo secondo trailer di The Rising of the Shield Hero (titolo originale in giapponese Tate no Yūsha no Nariagari) anticipa la sigla di apertura "Rise" composta dai Madkid, oltre alle voci di diversi doppiatori.

Durante l'evento sono stati svelati alcuni bozzetti dei diversi personaggi e i nomi dei membri del cast vocale:

Kaito Ishikawa - Naofumi Iwatani , Eroe dello Scudo

- , Eroe dello Scudo Asami Seto - Raphtalia, il mezzuomo

- il mezzuomo Yoshitsugu Matsuoka - Ren Amaki , Eroe della SPada

- , Eroe della SPada Makoto Takahashi - Motoyasu Kitamura , Eroe della Lancia

- , Eroe della Lancia Yoshitaka Yamaya - Itsuki Kawasumi , Eroe dell'Arco

- , Eroe dell'Arco Rina Hidaka - Filo, regina di Filolial e membro della specie conosciuta con il nome di Filolial

- regina di Filolial e membro della specie conosciuta con il nome di Filolial Maaya Uchida - Melty, una ragazza che Naofumi Iwatani incontra durante il suo viaggio

- una ragazza che Naofumi Iwatani incontra durante il suo viaggio Sarah Emi Bridcutt - Myne, la prima compagna di Naofumi

- la prima compagna di Naofumi Yutaka Nakano - Aultcray Melromarc XXXII , il re del regno del mondo alternativo Melromarc che convocò Naofumi

- , il re del regno del mondo alternativo Melromarc che convocò Naofumi Hiroki Yasumoto - Elhart, l'uomo che gestisce il negozio di armi di Melromarc

Il debutto della serie è previsto per il 9 gennaio del prossimo anno sulle TV giapponesi con una prima puntata della durata speciale di due ore circa su AT-X alle ore 22:00 e sarà trasmessa per due stagioni consecutive. La serie verrà proposta sulle emittenti televisive Tokyo MX, TV Aichi, KBS Kyoto, Sun TV, TVQ Kyūshū Broadcasting e BS11. Prima del rilascio ufficiale della serie, il primo episodio verrà in via eccezionale proposto in ateprima su Hikari TV il 27 dicembre prossimo alle 23:30 e successivamente su Niconico Live, Abema TV e AT-X.

La serie sarà diretta da Takao Abo (Norn9) presso lo studio Kinema Citrus (Barakamon, Made in Abyss). La sceneggiatura sarà curata da Keigo Koyanagi (Regalia: The Three Sacred Stars) mentre del character design se ne occuperà Masahiro Suwa (direttore animazione Chaika the Coffin Princess). Diversi sono i membri dello staff che collaboreranno a questo progetto.

Crunchyroll ha già anticipato che trasmetterà l'anime in simulcast. Qui di seguito potete leggere la sinossi:

"Naofumi Iwatani, un otaku senza interessi che trascorre le sue giornate in compagnia dei videogiochi e dei manga, si ritrova improvvisamente in un universo parallelo! Ben presto scopre di essere uno dei quattro eroi dotati di armi leggendarie a cui è stato affidato il compito di salvare il mondo dalla sua distruzione. A lui viene affidato il ruolo di Eroe dello Scudo, il più debole fra tutti. Naofumi viene presto tradito, abbandonato e lasciato senza un soldo. Senza alcun contatto e nessun posto dove andare, l'unico modo per sopravvivere è cercare di diventare l'Eroe della leggenda e salvare il mondo."