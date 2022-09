The Rising of the Shield Hero: i MADKID parlano dei migliori momenti della stagione 2

Giunto alla seconda stagione, l’anime di The Rising of the Shield Hero, basato sulla serie di light novel scritte da Aneko Yusagi, continua ad affermarsi nel vasto catalogo di isekai nel settore, grazie anche alla costruzione dei personaggi e all’evoluzione della squadra del protagonista Iwatani, elogiata dagli autori della sigla d'apertura.

Il gruppo giapponese dei MADKID ha curato le opening dell’anime, realizzando dei singoli estremamente apprezzati e che ricevono ancora milioni di visualizzazioni, e i cinque membri della band sembrano essere rimasti molto colpiti da alcuni momenti visti nel corso della seconda stagione.

Secondo i cinque cantanti la scena più rappresentativa, e importante, della seconda stagione si ritrova nel momento in cui Naofumi si alza di fronte ai leader degli altri paesi. Una sequenza che simboleggia la rivalsa del protagonista, non più solo e finalmente accettato da tutti. Anche Kevin Perkin, compositore della serie, ha voluto esprimere la propria opinione riguardo l’evoluzione del comparto musicale nella seconda stagione, dovuto all’evoluzione del rapporto tra i personaggi principali.

“Normalmente, c’è qualcosa che una persona comune chiamerebbe “club banger”, e volevo qualcosa del genere per la seconda stagione”, questo era uno degli obiettivi di Perkin, che ha preso forma nell’apprezzata “Gemini”, di cui ha curato anche il testo. Per finire vi lasciamo alle rivelazioni del producer sulle sfide produttive di The Rising of the Shield Hero.