The Rising of the Shield Hero: modella russa sfoggia un bellissimo cosplay di Raphtalia

The Rising of the Shield Hero è stata, senza dubbio, la serie più impattante della scorsa stagione invernale. Il grande successo riscosso dall'adattamento anime dei ragazzi di Kinema Citrus ha addirittura convinto Crunchyroll a sottoscrivere un doppio rinnovo, un atto di fede con pochissimi precedenti nella storia della produzione anime.

Secondo la critica, il successo dell'adattamento deriva soprattutto dall'ottima caratterizzazione dei personaggi, oltre che al generale apprezzamento verso la storia scritta da Aneko Yusagi. In particolare, il personaggio più apprezzato dopo il protagonista Naofumi Iwatani è proprio la bellissima Raphtalia, la prima compagna comprata dall'eroe dello scudo durante il suo viaggio.

La modella russa Ays, già conosciuta sui social per via del suo incredibile cosplay di Nezuko Kamado, ha deciso di dedicare un po' del suo tempo alla realizzazione di un costume simile a quello della compagna di Naofumi, per mettere in scena un altro fantastico cosplay. Il risultato, visibile in calce all'articolo, le è valso la bellezza di 55.000 mi piace sul suo profilo Instagram.

Secondo un recente sondaggio della popolarità redatto da Crunchyroll, Raphtalia e Filo sono i due personaggi preferiti dai fan dell'anime, alle spalle di del solo Naofumi. Nello specifico, il sondaggio ha contato circa 25.000 voti per il protagonista (40%), 21.000 per Raphtalia (33,5%) e più di 6000 per Filo (10%).

E voi cosa ne pensate? Vi piace il cosplay? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!