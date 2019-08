The Rising of the Shield Hero: il nuovo manga testa le abilità culinarie di Naofumi & Co.

L'incredibile successo riscosso da The Rising of the Shield Hero, l'anime tratto dalla Light Novel di Aneko Yusagi, ha convinto la casa editrice Kadokawa a battere il ferro finché è caldo: ecco dunque The Menu of the Shield Hero, il nuovo manga spin off dedicato alle avventure culinarie di Naofumi, Raphtalia e Filo.

Il nuovo spin off sarà illustrato da Akano Amamichi e seguirà le avventure del trio protagonista di uno degli isekai più interessanti degli ultimi anni. Il primo numero, diffuso ieri su Comic Walker, è stato accolto positivamente dai fan. Secondo quanto rivelato da Kadokawa, The Menu of the Shield Hero sarà pubblicato mensilmente, dunque il secondo capitolo approderà online il prossimo 21 settembre; alcune tavole del primo capitolo sono visibili in calce.

Per chi non lo conoscesse, The Rising of the Shield Hero racconta la storia di Iwatani Naofumi, uno studente trasportato contro la sua volontà in un mondo fantasy. Giunto nel Regno di Melromarc, Naofumi diventerà il nuovo Eroe dello Scudo, una figura tanto potente quanto disprezzata dagli abitanti del nuovo mondo. In qualità di Eroe, Naofumi dovrà crearsi un party e impegnarsi per difendere il Regno da delle pericolosissime ondate di mostri, in modo da poter finalmente tornare a casa.

Il successo della Light Novel prima e della serializzazione manga poi, ha convinto lo studio di animazione Kinema Citrus a lavorare su un adattamento anime, diventato in pochi mesi uno dei lavori più apprezzati del 2019.