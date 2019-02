The Rising of the Shield Hero, un nuovo sguardo alla scena delle terme

Nelle anteprime mostrate la scorsa settimana per il settimo episodio di The Rising of the Shield Hero, di cui vi abbiamo già parlato in una scorsa notizia, ci saranno alcune scene dedicate alle terme.

Grazie a un nuovo video estratto dal prossimo episodio, pubblicato da Crunchyroll e che potete trovare alla fonte, possiamo dare uno sguardo più approfondito alla scena.

The Rising of the Shield Hero ha visto recentemente l'ingresso nel cast di Filo, una mutaforma che si è unita al gruppo di Naofumi e Raphtalia. Il nuovo trio si recherà in un villaggio da salvare nell'episodio 7, intitolato Il salvatore degli uccelli celesti e in uscita stasera 20 febbraio, ma durante la nuova impresa si imbatteranno nelle terme. Filo chiede a Naofumi di visitare le terme, e il ragazzo chiede poi a Raphtalia se è d'accordo ad andarci. L'eroina risponde che, se gli altri due vogliono visitarle, allora lei andrà con loro.

The Rising of the Shield Hero è un anime in onda dal 9 gennaio e tratto dall'omonima light novel, dal titolo originale Tate no Yuusha no Nariagari. Naofumi viene trascinato in un mondo fantasy, dove diventa uno dei quattro eroi che devono salvare il regno, ottenendo uno scudo come arma. Le cose però vanno subito male, essendo giudicato criminale per una violenza che non ha commesso, e decide così di vendicarsi di chi l'ha ferito.