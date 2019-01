The Rising of the Shield Hero, nuovo video con Naofumi dell'episodio 4

Il terzo episodio di The Rising of the Shield Hero ha visto Naofumi e gli altri eroi occuparsi della ricaduta della prima ondata, un attacco di massa di mostri, mentre l'eroe faceva del suo meglio per difendere una città incapace di reagire. Attenzione spoiler sull'episodio 3 e 4 della serie dopo il salto.

Nonostante fosse già difficile reggere all'ondata, con Naofumi che è sopravvissuto a stento all'ordalia, i suoi problemi non sono ancora finiti. Naofumi infatti si accorge che non riceverà alcuna ricompensa per i suoi sforzi. Nel video esclusivo di Crunchyroll, che potete vedere alla fonte, vediamo come la reputazione del protagonista si evolverà nel regno durante l'episodio 4 di The Rising of the Shield Hero. Mentre Naofumi e Raphtalia fanno del loro meglio per riposarsi dopo l'attacco, lo Spear Hero Motoyasu sfida a duello il possessore dello scudo.

I due hanno già avuto delle diatribe, con Motoyasu che ne approfitta per peggiorare il più possibile la reputazione attuale di Naofumi, e un duello potrebbe cambiare le cose, se non risolverle definitivamente. L'episodio 4 di The Rising of the Shield Hero arriverà stasera 30 gennaio su Crunchyroll sottotitolato in italiano.