The Rising of the Shield Hero: il penultimo episodio si mostra in una nuova clip

Dopo sei mesi di messa in onda The Rising of the Shield Hero si appresta a concludersi e lasciare il posto ai tanti anime che affolleranno la stagione estiva. Abbiamo visto già la fine della storia del tradimento di Naofumi e la nuova avventura dello Shield Hero con l'episodio 23. Oltre a fare la conoscenza di L'Arc, troviamo una nuova minaccia.

Naofumi, Raphtalia e Filo alla fine dell'episodio 23 di The Rising of the Shield Hero sono entrati nel tempio sommerso e hanno scoperto della presenza di una Clessidra del Drago. L'artefatto, come sottolinea Naofumi, indica che il luogo sarà vittima di un'ondata e, usando il proprio scudo, scopre che il conto alla rovescia segnala solo 48 ore.

Grazie a Crunchyroll, alla fonte potete osservare un video esclusivo che mostra una piccola parte degli avvenimento della prossima puntata. Con soli 2 giorni a disposizione prima dell'arrivo dell'ondata, Naofumi e gli altri devono prepararsi. Per fortuna sembra che le forse di Melromarc siano intervenute per aiutare i protagonisti, ma Melty si ritrova in una nuova ardua situazione.

L'anime di The Rising of The Shield Hero, in onda su Crunchyroll ogni mercoledì pomeriggio, si concluderà con il venticinquesimo episodio che arriverà il prossimo 26 giugno.