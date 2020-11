The Rising of the Shield Hero e il problema dello schiavismo, Naofumi è davvero un eroe?

La Stagione 2 di The Rising of the Shield Hero si avvicina, e come di consueto sul web hanno iniziato a riaccendersi le solite discussioni legate al comportamento di Naofumi Iwatani, il protagonista della serie. La fanbase infatti, così come la critica, fatica a esprimersi oggettivamente a causa di un piccolo dettaglio, il controverso supporto allo schiavismo.

In passato vi abbiamo parlato del dibattuto articolo di CBR, noto sito statunitense che definiva The Rising of the Shield Hero come "un generico isekai di bassa lega, in cui è accettato lo schiavismo ed è fomentato l'odio per le donne e per il movimento femminista #MeToo". Al di là dei giudizi personali dei giornalisti, è anche interessante scoprire cosa ne pensano i fan, e come potete vedere in calce le opinioni sono contrastanti.

Come molti di voi ricorderanno, Naofumi Iwatani è in realtà un ragazzo normale, evocato in un altro mondo mentre viveva la sua vita di tutti i giorni in Giappone. Dopo essere diventato "l'eroe dello scudo", Naofumi viene tradito da un ex compagna di party e accusato di violenze, e si trova costretto a fronteggiare l'odio degli abitanti del regno di Melromarc. In soccorso dell'eroe arriva uno schiavista, che gli permette di acquistare una ragazzina semi-umana e di sfruttarla per combattere.

Il rapporto tra Naofumi, Raphtalia e la piccola Filo, terza componente del gruppo acquistata dallo stesso schiavista, si evolve in maniera decisamente positiva, ma per quanto libere le due ragazze continuano ad essere schiave. A questo punto è necessario domandarsi se Naofumi sia davvero un eroe, visto che il suo obiettivo finale - il ritorno a casa - è strettamente personale.

The Rising of the Shield Hero è stato uno degli anime più apprezzati del 2019, tanto da essere stato rinnovato per ben due stagioni pochi giorni dopo la conclusione. Nonostante tutto le critiche continuano ad esserci, e difficilmente si interromperanno durante la trasmissione della seconda stagione.

Noi ovviamente vogliamo sapere la vostra. Giustificate il comportamento di Naofumi? O lo condannate?