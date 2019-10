The Rising of the Shield Hero, il producer commenta l'incredibile successo della serie

L'adattamento animato, di genere isekai, di The Rising of the Shield Hero è riuscito nell'ardua impresa di raggiungere un enorme successo. La fama è stata tale che la produzione ha immediatamente colto la palla al balzo per annunciare due ulteriori sequel dell'anime, assicurando il futuro del franchise per almeno altri due anni.

Nonostante la fama riscossa dalla trasposizione televisiva, il regista ha trovato non poche difficoltà nell'adattamento dell'opera, soprattutto per paura di non soddisfare le aspettative di un pubblico estremamente esigente. Alla fine, il team è riuscito comunque ha realizzare un'ottima serie animata, coinvolgendo persino fan da ogni parte del mondo. A riguardo di questa popolarità, il producer Junichiro Tamura ha espresso le proprie considerazioni:

"Sin dall'inizio, ero convinto che l'opera originale potesse piacere sia ai fan giapponesi che agli appassionati da tutto il mondo. Per questo motivo, sono veramente felice che anche l'adattamento animato abbia riscosso lo stesso interesse. Ci sono differenze sostanziali tra un romanzo originale e un fumetto, ma ognuno di questi formati ha i propri punti a favore, per questo motivo è possibile apprezzare entrambe le versioni. In ogni caso, continuerò a fare del mio meglio per realizzare la serie che possiate tutti voi continuare ad apprezzare."

E voi, invece, cosa ne pensate delle parole del producer? Vi ricordiamo, infine, di recuperare in attesa della seconda stagione la nostra Recensione di The Rising of the Shield Hero.