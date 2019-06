The Rising of the Shield Hero: pubblicata su Spotify la colonna sonora

Il genere isekai ha avuto un notevole successo in questa stagione anime, fra tutti The Rising of the Shield Hero è tra quelle che rappresentano meglio il genere esploso con la fortunata serie di Sword Art Online.

Mentre attendiamo che vengano rilasciate le ultime puntate delle avventure di Naofumi Iwatani, la piattaforma di musica in streaming Spotify ha pubblicato la colonna sonora della serie animata da Kinema Citrus.

Autore delle splendide musiche è Kevin Penkin, che possiamo già sentire all'opera nella colonna sonora di Made in Abyss. Le 37 tracce che compongono l'album stanno riscuotendo un discreto successo, tanto che l'autore scherza su Twitter:

"Mi pare di capire dai commenti alla colonna sonora di The Rising of the Shield Hero che il sax è ottimo, la traccia Glass vi sta piacendo così come i testi in svedese. Lol"

Così dopo aver visionato la clip trailer del penultimo episodio di The Rising of the Shield Hero potrete ingannare l'attesa ascoltando la colonna sonora dell'anime.

Se invece non siete ancora fan dell'anime che racconta le avventure dell'ex otaku Naofumi Iwatani e dei suoi comprimari, uscito in simultanea su Crunchyroll

