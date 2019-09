The Rising of The Shield Hero: ecco le reazioni dei fan al rinnovo con le stagioni 2 e 3

Il finale di stagione porta con sé sempre tante domande, alcune inerenti la trama, altre invece completamente avulse dal mondo dei personaggi principali. Una di queste rivolve intorno a un possibile rinnovo per ulteriori stagioni, e sembra che The Rising of The Shield Hero abbia deciso di rassicurare i fan per diversi anni.

Infatti, pochi giorni fa, Crunchyroll ha rivelato che The Rising of the Shield Hero è stato rinnovato non solo con una seconda stagione ma anche con una terza. Ciò mette al sicuro le avventure di Naofumi, Raphtalia e Filo per almeno un altro paio d'anni. Ma come hanno reagito i fan a quest'ufficializzazione?

Ovviamente gli appassionati in rete non sono rimasti a osservare la scena in silenzio. Negli ultimi due giorni tanti post sono diventati più o meno virali con persone che festeggiavano l'evento, utilizzando meme e GIF adatte all'occasione. C'è chi, come potete vedere in calce, ha interpretato Naofumi Iwatani in un cosplay condiviso da Crunchyroll e si è detto entusiasta dell'avvenimento e chi è ovviamente eccitato di rivedere Raphtalia.

Altri dettagli sull'arrivo, staff e trama di queste nuove stagioni di The Rising of the Shield Hero arriveranno prossimamente, tuttavia non è impensabile visto l'annuncio di rivedere l'eroe dello Scudo già tra pochi mesi, nel 2020.