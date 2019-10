The Rising of the Shield Hero: il regista stuzzica i fan sulla storia della stagione 2

Nel 2019 sono andate in scena tante serie acclamate dai fan come Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, The Promised Neverland ma anche The Rising of the Shield Hero. La prima stagione di quest'ultima è stata parecchio apprezzata, tanto da permettere alla produzione di rinnovare l'anime non solo per una seconda stagione ma addirittura per una terza.

In occasione del CrunchyRoll Expo 2019, ComicBook ha avuto la possibilità di intervistare il produttore della serie, Junichiro Tamura, che ha anticipato cosa c'è da aspettarsi dalle storie future di The Rising of the Shield Hero.

Come spiegato da Tamura, ci sono ancora tanti punti della trama che necessitano di una spiegazione e molti di questi verranno già analizzati e approfonditi durante la seconda stagione: "Naofumi è riuscito a sollevare ogni sospetto dalla sua persona, ma il prossimo nemico è già alle porte. Un mostro che ricorda una tartaruga gigante e tanti nemici appariranno uno dopo l'altro. Potrebbe anche combattere nuovamente con vecchi avversari".

Tamura ha suggerito agli spettatori anche di tenere bene d'occhio la crescita del protagonista di The Rising of the Shield Hero e il modo in cui si approccerà alle nuove sfide. "La novel originale è molto lunga, pertanto ci sono molte scene da animare. Vorrei che osservaste la vita di Naofumi, l'eroe, in ogni sviluppo mentre va avanti. A quel proposito, stiamo lavorando molto duramente sulla nuova produzione!"

Avete già visto il mostro di cui parla Tamura nella nuova locandina di The Rising of the Shield Hero stagione 2?