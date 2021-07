The Rising of the Shield Hero: seconda stagione rimandata al 2022

La prima stagione di The Rising of The Shield Hero, anime basato sull'omonima light novel, partì nel 2019 presentandosi su Crunchyroll. I suoi 25 episodi man mano conquistarono sempre più spettatori, diventando un anime molto apprezzato di quella stagione.

Con il finale del primo ciclo di puntate fu rivelata anche la produzione di una stagione 2 per The Rising of The Shield Hero e poi anche di una terza. Una notizia eccezionale per gli spettatori che avevano apprezzato la serie dato che si erano assicurati già un gran numero di episodi per la prosecuzione della storia, ma la lavorazione dei nuovi episodi ha richiesto più tempo del previsto. Era stata annunciata la pubblicazione di The Rising of the Shield Hero 2 per ottobre 2021, ma in queste ore è stato annunciato un rinvio dell'anime.

The Rising of The Shield Hero stagione 2 ora debutterà ad aprile 2022. Non è stato rivelato il perché ma è possibile che il Covid-19 abbia rallentato ulteriormente i lavori di produzione negli scorsi mesi. Bisognerà quindi attendere sei mesi in più prima di rivedere Naofumi Iwatani e il suo party nelle nuove avventure dell'anime isekai.

Potete ingannare l'attesa con il cosplay di Raphtalia preparato da Melissa Lissova.