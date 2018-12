The Rising of the Shield Hero, sinossi e anticipazioni dell'episodio 1

Dopo l'annuncio da parte di Crunchyroll dell'acquisto dei diritti della serie animata The Rising of the Shield Hero e della sua messa in onda sulla sua piattaforma streaming ora non ci resta che aspettare ufficialmente il suo inizio.

L’anime andrà in onda a partire dal 9 gennaio 2019 e in simulcast in streaming sulla piattaforma di Crunchyroll in lingua originale e sottotitoli in italiano. Oltre alle immagini in anteprima del primo episodio, qui di seguito potete leggere una breve sinossi di quello che vi attenderà:

"Naofumi Iwatani viene risucchiato in un altro mondo leggendo il libro 'Quattro armi celesti' in biblioteca. Qui diventa uno dei leggendari eroi che deve salvare il mondo. Tuttavia, una mattina i suoi soldi e il suo equipaggiamento vengono rubati ..."

Ricordiamo che la serie, tratta dalla serie di light novel di Aneko Yusagi, sarà co-prodotto da Crunchyroll e Kadokawa, diretta da Takao Abo presso lo studio Kinema Citrus. Tra i membri dello staff che collaborano a questo progetto figurano inoltre Keigo Koyanagi per la sceneggiatura, Masahiro Suwa e Satoshi Mori per quanto riguarda il design dei personaggi e delle creature, Glovision per gli effetti sonori e infine Hiromitsu Iijima e Shunichi Uemura si occuperanno della colonna sonora.