The Rising of the Shield Hero: lo staff ha ricevuto più di 30.000 messaggi di supporto

Poco tempo fa, subito dopo la conclusione della prima stagione di The Rising of the Shield Hero, i ragazzi di Kinema Citrus hanno ringraziato i fan pubblicando una serie di bellissime illustrazioni inedite. Oggi però, il profilo Twitter ufficiale si è ritrovato a dover ringraziare nuovamente, visto il raggiungimento di un particolarissimo traguardo.

Studio Kinema Citrus infatti, ha condiviso la bellissima immagine che potete osservare in calce all'articolo per festeggiare il raggiungimento dei 30.000 messaggi di congratulazioni ricevuti dai fan.

Quanto accaduto non è certo una sorpresa, visto il successo riscosso dalla serie negli ultimi mesi: sul sito di anime e manga MyAnimeList ad esempio, l'anime si trova attualmente nella Top 200 degli anime migliori di tutti i tempi, nonostante abbia mandato in onda appena 25 episodi.

Per chi non lo conoscesse, The Rising of the Shield Hero racconta la storia di Iwatani Naofumi, uno studente trasportato contro la sua volontà in un mondo fantastico. Giunto nel Regno di Melromarc, Naofumi diventerà il nuovo Eroe dello Scudo, una figura tanto potente quanto disprezzata dagli abitanti del nuovo mondo. In qualità di Eroe, Naofumi dovrà crearsi un party e impegnarsi per difendere il Regno da delle pericolosissime ondate di mostri, in modo da poter finalmente tornare a casa.

E voi cosa ne dite? Avete apprezzato il lavoro del team di animazione? Fatecelo sapere nei commenti. Vi ricordiamo inoltre che potete leggere la nostra recensione cliccando su questo link.