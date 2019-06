The Rising of the Shield Hero: lo staff ringrazia i fan in un modo speciale

L'ultimo episodio dell'adattamento animato di The Rising of the Shield Hero è arrivato sulla piattaforma di streaming Crunchyroll. Di recente, il cast della serie ha voluto dare un saluto ai fan e ora è il turno di alcuni membri dello staff, che hanno ringraziato i fan in un modo speciale.

The Rising of the Shield Hero si è dimostrato essere uno dei migliori isekai, genere divenuto famoso grazie al successo della serie Sword Art Online. Dopo la trasmissione dell'ultimo episodio, l'illustratrice dei romanzi, Seira Minami e il character designer della serie animata, Masahiro Suwa, hanno pubblicato alcune illustrazioni per ringraziare gli spettatori del supporto.

Nei post che potete trovare in calce alla notizia, è possibile ammirare le due bellissime illustrazioni e del materiale pubblicato dalla casa produttrice delle serie, la Kinema Citrus, che ha condiviso alcuni dei disegni realizzati per l'ultimo episodio. Scoprire anche qualcosa sui retroscena della serie animata farà sicuramente felici gli appassionati e si tratta di un ottimo modo per ringraziarli.

La serie tratta dai romanzi scritti da Aneko Yusagi e illustrati da Minami Seira si è quindi conclusa e non possiamo fare altro che restare in attesa dell'annuncio di una seconda stagione. Infine, vi ricordiamo che la colonna sonora di The Rising of the Shield Hero è su Spotify, mentre vi consigliamo di leggere la nostra recensione di The Rising of the Shield Hero.